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Kayode ligdeki ilk golünü attı

DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Olarenwaju Kayode, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Olarenwaju Kayode, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Sivasspor'da Olarenwaju Kayode rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 1. dakikasında sahneye çıkan deneyimli futbolcu, Pedro Henrique'nin pasıyla topu ağlarla buluşturdu. Nijeryalı oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Kayode, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 5 maçta görev aldı. 5 kez 11'de yer alan Kayode, 377 dakika sahada kaldı.

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