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Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına açıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve ipi nedeniyle üç gündür ulaşım sağlanamayan Kayseri-Malatya karayolu temizlenerek trafiğe açıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve ipi nedeniyle üç gündür ulaşım sağlanamayan Kayseri-Malatya karayolu temizlenerek trafiğe açıldı.


Sivas'ın Gürün ilçesi bin 900 rakımlı Ziyarettepesi geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri - Malatya karayolu araç ulaşımına kapanmıştı. Üç gün sonra yol bugün yeniden trafiğe açıldı. Yolda kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği görüldü.

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