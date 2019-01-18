Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına açıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve ipi nedeniyle üç gündür ulaşım sağlanamayan Kayseri-Malatya karayolu temizlenerek trafiğe açıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesi bin 900 rakımlı Ziyarettepesi geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri - Malatya karayolu araç ulaşımına kapanmıştı. Üç gün sonra yol bugün yeniden trafiğe açıldı. Yolda kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği görüldü.