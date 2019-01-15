İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri- Malatya karayolu araç ulaşımına kapandı

Kayseri-Malatya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Kayseri-Malatya karayolu, Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapandı.


Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sivas - Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde araç ulaşımına kapanırken, Kayseri - Malatya karayolu da Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kayseri arasında devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Malatya ve Sivas'tan gelip Kayseri istikametine gitmek isteyen araçların Gürün ilçesinden geçişine izin verilmiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.