Kayseri- Malatya karayolu araç ulaşımına kapandı

Kayseri-Malatya karayolu, Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sivas - Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde araç ulaşımına kapanırken, Kayseri - Malatya karayolu da Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kayseri arasında devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Malatya ve Sivas'tan gelip Kayseri istikametine gitmek isteyen araçların Gürün ilçesinden geçişine izin verilmiyor.