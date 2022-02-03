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Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapatıldı

Kayseri-Malatya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.


Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kazaların ve mağduriyetlerin önüne geçmek için Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesinde araç ulaşımına kapatıldı. Yolcu otobüsleri ve diğer araçlar ilçe merkezindeki tesislere çekilerek yolcular misafir edildi. İlçe kaymakamı Halil Yazıcı ilçe merkezinde misafir edilen yolcuları ziyaret etti. Yollarda alınan tedbirleri yerinde denetledi.

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