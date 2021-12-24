Kayserispor - Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Kayserispor-DG Sivasspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'da oynanacak olan Kayserispor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Kayserispor - Sivasspor karşılaşmasında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.