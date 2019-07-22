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Kaza ile patlayan tüfek ölüme neden oldu

Sivas’ta bir kişi, mezrada sohbet ettiği kişilerden birinin tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir kişi, mezrada sohbet ettiği kişilerden birinin tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Suşehri ilçesi Tatar köyü Güllüce mezrasında meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, mezrada karşılaşan S.Y. (43) ve Lütfü Güleç (58) ile A.K.(41) sohbet ederken S.Y. omzundaki tüfeği namlusu havaya bakacak şekilde yere koydu. Tüfek kendiliğinden patlayınca, patlayan fişekteki bulgur taneleri Lütfü Güleç'in yüzünden A.K.'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu. Kan kaybeden Güleç, ambulans helikopterle Sivas'a ulaştırılmak isterken havada hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan S.Y., adli kontrol şartıylaserbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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