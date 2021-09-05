İhlas Haber Ajansı

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Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde meydana geldi. Malatya istikametinden Kayseri istikametine giden E.B. idaresindeki 06 BJT 122 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ile N.B. (36), E.B.(5) ve E.B. (10) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 5 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopterle alınarak kent merkezinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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