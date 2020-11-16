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Kazada araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Sivas’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan kadın sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan kadın sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.00 sıralarında Necmettin Erbakan Bulvarı cezaevi kavşağında meydana geldi. Y.D. idaresindeki 06 CBV 841 plakalı Fiat marka otomobil, S.Ö. idaresindeki 34 DIA 758 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası araçta sıkışan S.Ö. adlı kadın sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan iki aracın sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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