Kazada araçta sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu

Sivas'ta park halindeki araçlara çarpan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 58 ABF 585 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 34 BSK 195 plakalı otomobile ve 58 NV 182 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan A.Y., Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.