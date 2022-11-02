İhlas Haber Ajansı

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Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş memleketine uğurlandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş, Osman Arık’ın cenazesi yapılan törenin ardından Tokat’a gönderildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş, Osman Arık'ın cenazesi yapılan törenin ardından Tokat'a gönderildi.


Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Osman Arık için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morgu önünde uğurlama töreni düzenlendi. Morgdan alınan Arık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, jandarma personellerince taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Arık'ın cenazesi yapılan duanın ardından defnedilmek üzere baba ocağı Tokat'a gönderildi.

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