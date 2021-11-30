Kazada ölen başkana son görev, cem evinde cenaze namazı kılındı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Sivas'ın İmranlı ilçesi Belediye Başkanı Murat Açıl için İmranlı Cem Evinde cenaze namazı kılındı. Namazı Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ünal Karataş kıldırdı.

Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl geçtiğimiz gün İmranlı yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Açıl için bugün belediye binası önünde düzenlenecek tören öncesi İmranlı Cem Evinde cenaze namazı kılındı. Namazda Açıl'ın tabutu Türk bayrağına sarılı olarak hazır bulundu. Namazı Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ünal Karataş kıldırdı. Cenaze namazına CHP Yenel Yönetimlerden Sorulu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, belediye başkanları ve bürokratlar, yakınları ve İmranlı halkı katıldı.