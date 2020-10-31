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Kazada, tarlaya uçan minibüsün sürücüsü yaralandı

Sivas’ta traktörle, minibüsün çarpıştığı trafik kazasında tarlaya uçan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Sivas'ta traktörle, minibüsün çarpıştığı trafik kazasında tarlaya uçan minibüsün sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, 12.30 sıralarında Sivas kent merkezi Necmettin Erbakan Bulvarı, Cezaevi kavşağında meydana geldi. M.K. idaresindeki 58 ABR 091 plakalı traktör, kavşakta A.B. idaresindeki 58 ABZ 390 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonrası yol kenarında bulunan tarlaya savrulan minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazada, minibüs ve traktörde maddi hasar oluştu.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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