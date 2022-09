Kazada yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Sivas'ta karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta öğle saatlerinde İnönü Bulvarı üzerinde, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Şerife Özler (18), yolda süratli bir şekilde ilerleyen O.İ. idaresindeki 27 RM 466 plakalı Citroen marka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza an be an kaydedildi

Genç öğrenciyi hayattan kopartan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazada süratle ilerleyen aracın, park alanından çıkmak isteyen araçtan kaçmak isterken genç kadına çarptığı görüldü. Aracın kazaya neden olduktan sonra durmayarak ilerlediği görüldü.