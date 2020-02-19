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Kazasız belasız temizleyince, şükür kurbanı kestiler

Sivas’ın Hafik ilçesi özel idare ekipleri yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan tüm köy yollarını kardan temizleyince şükür kurbanı kestiSivas’ta geçtiğimiz hafta il genelinde yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Hafik ilçesi özel idare ekipleri yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan tüm köy yollarını kardan temizleyince şükür kurbanı kesti


Sivas'ta geçtiğimiz hafta il genelinde yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle HAfik ilçesine bağlı 74 köy ve 39 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte Hafik ilçe özel idare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 gün aralıksız süren çalışmayla bütün köy ve mezra yolları kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.


Bunu üzerine ilçe özel idare ekipleri çeşitli kazaları en az zararla atlattığından dolayı köy muhtarlarının da katkısıyla şükür kurbanı kesti. Hafik Özel İdare bakımevi önünde ilçe kaymakamı Hacı Kerim Meral, İl genel meclisi üyeleri, ilçe özel idare personelleri ve köy muhtarlarının katılımıyla kurban kesildi.Burada konuşan Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral personele ve muhtarlara teşekkür ederek başarılar diledi.


Öte yandan ilçede yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

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