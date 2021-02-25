Kazlarını yiyen 2 köpeği av tüfeğiyle vurdu

Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostankaya köyünde bir vatandaş, beslediği kazı yediğini iddia ettiği 2 çoban köpeğini av tüfeğiyle vurdu. Kangallardan biri telef oldu, diğeri de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İddialara göre, Ulaş ilçesi Bostankaya köyünde yaşayan C.Y. isimli şahıs, beslediği kazlardan birisini yiyen komşusu Mevlüt Karaköse'ye ait 2 kangalı av tüfeğiyle vurdu. Av tüfeğiyle vurulan kangallardan birisi telef olurken birisi vücudunun çeşitli yerlerinden saçma yarası aldı. Karaköse, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler, şahsa ait av tüfeğine el koydu ve olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan köyde bulunan köpeklerin C.Y.'ye ait kazları geçmişte de telef ettiği öğrenildi.

“Köpek yaralı halde kapının önüne geldi ve benden yardım istedi”

Mevlüt Karaköse'nin ağabeyi Mustafa Karaköse, köpeğin yaralandıktan sonra acı içerisinde kendinden yardım istediğini belirterek, “Köpekler, kardeşimin çoban köpekleri. Kardeşime ait koyun sürüsünü koruyorlar. Ben karşı evdeydim, şuan bulunduğumuz yerden 3 el ateş sesi duydum. Ben avcı zannettim. Köpek yaralı halde kapının önüne geldi ve benden yardım istedi. Ardından jandarmayı aradık. Ekipler, geldi ve şahsa ait tüfeği aldılar. Köpeğin biri telef oldu, biride ağzından yaralanmış ve dişleri hep kırık. Av tüfeğiyle vurmuş, üzerlerinde saçma izleri var. Köpeklerin 1 tanesi dişi, 1 tanesi erkekti. Köpekler, sürüyü koruyan çoban köpekleriydi. Kangal köpeğiydiler, bizim için çok değerliler. Kazını yemiş ondan ateş etmiş. 1 tane kazını yemiş yani yediği de belli değil. Ben elinde kazla avdan geliyor sandım, vurunca kendisini de tanımadım. Vatandaşın tüfeğini jandarma elinden almış” dedi.