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KBB Ana Bilim Dalı Akredite Oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları(KBB)Ana Bilim Dalı akredite oldu.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulunun onayıyla “Yeterlik Belgesi”ni almaya hak kazandı.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan ilgili Ana Bilim Dalı açıklamasında, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından gerekli incelemenin yapıldığı ve inceleme neticesinde geçerlilik süresi 5 yıl olan “Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesine layık görüldüğü ifadelerine yer verdi.

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