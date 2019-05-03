Keleş: “Bu kritik dönemde bir puan bir puandır”

Keleş yaptığı açıklamada, galibiyete yakın taraf olduklarını belirtip, “Galibiyete yakın taraftık. İlk yarı biraz kontrollü oynadık. İkinci yarı oyun olarak daha iyiydik. 3 puanı alabilirdik. Oyuncularımın coşkusundan, mücadelesinden memnunum. Bu kritik dönemde puan puandır. Konumumuz itibariyle puana ihtiyacımız vardı. 1 puanla yetindik. Karşımızda güçlü bir rakip vardı. Zorlandık ama galibiyete de yakındık. Acilen 3 puan daha alıp rahatlamak istiyoruz. Şimdi önümüzde 2 deplasman var. Deplasmanlarda iyi oynayan takımız. Bu mücadelemizi orada da gösterirsek rahatlamış oluruz" dedi.