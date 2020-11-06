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Kelkit vadisinde sis denizi oluştu

Sivas’ta Kelkit vadisinde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı.

Sivas'ta Kelkit vadisinde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı.


Geçtiğimiz gün Sivas'ın Suşehri ilçe merkezinde oluşan sis denizi görenlerin dikkatini çekti. Hava sıcaklığının oldukça düştüğü sabah saatlerinde ilçe merkezi üzerinde oluşan sis denizi adeta vadiyi görünmez hale getirdi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli seyrederken vatandaşlar ise sisin görüntüsüne hayran kaldı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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