Kemik taraklarıyla Çin'e kafa tutuyor

Piyasada Çin'den geldiği iddia edilen kemik tarakların satılmaya başlandığını fark eden Muhammed Emin Eyce, yerli tarak üretimini yaşatmak için kolları sıvadı. Pandemi döneminde son ustasından kısa sürede unutulmaya yüz tutmuş kemik tarak mesleğini öğrenen Eyce, Çin malı kemik taraklara meydan okuyarak yok olmakta olan mesleği yaşatmaya çalışıyor. Saç sağlığına birçok faydası bulunan kemik taraklar 30 farklı aşamadan geçerek hazırlanıyor. Manda, tosun ve koçboynuzlarından üretilen kemik tarakların yapımı yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. El yapımı Sivas kemik taraklarının Çin malı taraklara göre daha pahalı olduğunu söyleyen Eyce, bu yüzden satışların düşük olduğunu belirtti.

“Çin'den gelen taraklar kemik Sivas tarağı olarak satılıyor”

Çin'den gelen tarakların Sivas kemik tarağı olarak satılmaya başlandığını belirten Muhammed Emin Eyce, “Pandemi döneminden önce kemik tarak yapan bir ustamız vardı. O ustamız pandemi döneminde kemik tarak yapmayı bırakınca Çin'den gelen tarakları Sivas kemik tarak olarak satmaya başladılar. Pandemi sürecinde bende boşta kalmıştım. Zaten mesleğim gereği boynuzlar ile iç içeyim. Bende kemikten tarak yaptım, gelen müşterilerime gerçek Sivas kemik tarağını satmaya başladım. Kemik tarak, yaklaşık olarak 25-30 aşamadan geçiyor. Önce boynuzları kesmekle başlıyoruz. Isıtma, düzeltme, tesviyesi, yüzünün temizlenmesi, dişlerinin açılması ve sivriltilmesi, zıbarası ve parlatılması gibi işlemlerden geçiyor. Bir tarağın yapılması 1 veya 1 saat 30 dakikayı bulabiliyor. Diş sayısı çok olduğu için, sadece dişlerini açmak 1 saatimizi alıyor” şeklinde konuştu.

“Saçta kepeklenmeyi ve saç dökülmesini önler”

Kemik tarağın insan sağlığına birçok faydasının olduğunu belirten Eyce, “Saç sağlığına yönelik olarak kemik tarak, saç diplerine hava aldırır. Saç diplerinde ki hücreleri yeniler, vücutta ki negatif elektriği alır, saçta kepeklenmeyi ve saç dökülmesini önler. Doğal olduğu için hiçbir yan etkisi bulunmaz. Çırak bulamıyoruz, vatandaş buraya çalışmak için geliyor, boynuz kokusunu ve tozunu görünce çırak olmaktan vazgeçiyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek hatta unutuldu da diyebiliriz. En son temsilcisi de biz olduk. 40 yaşındayım, bu işi olabildiğince götürmeyi planlıyorum. Daha sonrasında biter diye düşünüyorum ilgi duyan da, çırakta olmadığından dolayı” dedi.

“Çin tarağı için ne desek boş olur”

Fiyatlar yüksek olduğu için taleplerin de düşük olduğunu belirten Eyce, “Bizim taraklar el yapımı olduğu için Çin tarağına göre daha pahalı oluyor. Sadece bilen kişiler geliyor, bilen kişiler sorunsuzca alıyor. Normal tosun boynuzu tarak 80 TL, manda boynuzu tarak var 140 TL olarak satıyoruz. Çin tarağının kemik olup olmadığı meçhul, hangi madden yapıldığı belli değil. Nasıl yapıldığını dahi bilmediğimiz için Çin tarağı için ne desek boş olur” şeklinde konuştu.