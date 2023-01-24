Kendi dokunuşlarıyla Aşık Veysel'i anlatacaklar

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, rölyef ve kara kalem başta olmak üzere yaptıkları çalışmalarla açacakları sergide dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i anlatacak.

UNESCO 41. Genel Konferansı kararıyla, Aşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümü, UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2023 yılı "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edildi. Aşık Veysel Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü de dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i hafızalarda diri tutmak amacıyla kolları sıvadı. Açılması planlanan sergi için Veysel'i yansıtan rölyef, kara kalem çizimleri gibi birçok eser hazırlanmaya başlandı. Enstitüde yaklaşık 40 eser hazırlanması planlıyor. Şubat ayının ilk haftalarında açılması öngörülen sergide, ziyaretçiler ünlü ozanın anısına büyük emek vererek yapılmış eşsiz eserleri inceleyerek Veysel'i yad edecekler.

"Felsefesinden ve sözlerinden yola çıkıyoruz"

Olgunlaşma Enstitüsü Sanat ve Resim Bölümü Usta Öğreticisi Gülcan Eker, yaptıkları çalışmalarda Aşık Veysel'in felsefesinden ve sözlerinden hareket ettiklerini belirterek, "Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmet ve rahmetle yad ediyoruz. Bu yıl vefatının 50. yılı sebebiyle UNESCO tarafından ‘Aşık Veysel Yılı' olarak ilan edildi. Biz de Sivas Olgunlaşma Enstitüsü olarak Aşık Veysel ile ilgili bir sergi hazırlığı içerisindeyiz. Karışık tekniklerle rölyef ve kara kalem çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda Aşık Veysel'in felsefesinden ve sözlerinden yola çıkarak çalışıyoruz. Bir eseri yapmak 2-3 hafta sürüyor. Ellerimizle nakış nakış, ilmek ilmek işlemeye çalıyoruz. Sergimizin net bir tarih verememekle birlikte Şubat ayının ilk haftalarında yapılması planlanıyor. Sergide yaklaşık 40 eser yer alacak. Sergide insanlara kendi kalemimizden Aşık Veysel'i anlatma imkanı bulacağız. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü olarak bu projenin içerisinde yer almaktan onur ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.