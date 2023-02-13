Yardım seferberliğinin en güzel örneklerinden birisini ise Sivas'ta yaşayan 1. sınıf öğrencisi Ömer Safvan Çınar gösterdi.

Çınar; deprem bölgesine gönderilmek üzere biriktirdiği harçlıklarını depremzedelere bağışladı.

Safvan, babası ve abisi ile birlikte harçlıklarını deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması üzere makbuz karşılığında İl Müftü Vekili Ünal Tan'a teslim etti. İzlediği haber programında depremden etkilenen çocukları görünce böyle bir karar aldığını belirten Çınar; “Haberlerde depremden etkilenen kendi yaşıtım çocukları gördüm, onların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve onlara yardımcı olmak için okul ihtiyaçlarım için biriktirdiğim harçlıklarımı deprem bölgesine göndermek istedim. Şu anda onların daha çok ihtiyacı var” dedi.

Örnek ve duyarlı davranışından dolayı Çınar'ı tebrik eden Müftü Vekili Tan ise “Kendi küçük yüreği büyük olan Safvan'ı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyorum. Çocuklarını yardımseverlik bilinciyle yetiştiren din görevlimiz Muhammed İkbal Çınar ve ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.