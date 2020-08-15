Kendi kullandığı araç ezdi

Sivas'ta meydana gelen ilginç kazada, kullandığı aracın el frenini çekmeyi unutan sürücü, garaj kapısını açmak için aracından çıkınca kayan aracın sıkıştırması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas kent merkezi Akdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. (52) isimli sürücü aracı ile ikamet ettiği apartmanın garajından çıktı. Aracı garaj girişindeki rampada bırakan sürücü, garaj kapısını kapatmak için aracından indi. El frenini çekmeyi unutunca araç kaymaya başladı. Kayan araç H.K.'nin kapıyla araç arasında sıkışmasına neden oldu. Vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.