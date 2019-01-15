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Kendi Sorularıyla Deneme Sınavı Yaptılar

Gemerek Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan deneme sınavında öğrenciler ter döktü.


Gemerek Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Bilgehan Ayata, Hüseyin Karacalar, Merih Canik Tek, Betül Baktır Türk, Bayram Karakuş, Meltem Erdeğer, Hakkı Çavdar, Aişe Mine Gürsu, Asude Şahin, Sedef Yeşilyurt isimli öğretmenler tarafından 10. Sınıflara yönelik deneme sınav soruları hazırlandı. Tamamı öğretmenler tarafından oluşturulan sorulardan oluşan deneme sınavında öğrenciler ter döktü. Öğretmenlerin bu başarısı ise velilerce takdir edildi. Deneme sınavında hazırlanan soruların 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının birinci dönem kazanım ve konuları temele alınarak hazırlandığı kaydedildi.

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