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Kene can almaya devam ediyor, Sivas'ta 7. ölüm

Sivas’ta KKKA şüphesi ile ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Sivas'ta KKKA şüphesi ile ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.


Edinilen bilgiye göre, Koyulhisar ilçesinde 9 gün önce ishal şikayeti ile hastaneye başvuran 80 yaşındaki G.K., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüpheli ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Burada 9 gün süren tedavi sürecinde durumu ağırlaşan yaşlı kadın, geçtiğimiz gece hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Sivas'ta bir ay içerisindeki KKKA şüphesi ile gerçekleşen ölüm sayısı 7 oldu.

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