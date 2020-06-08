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Kene'nin neden olduğu ölümler sürüyor

Sivas’ta kene ısıran 30 yaşındaki iki çocuk babası hayatını kaybetti.

Sivas'ta kene ısıran 30 yaşındaki iki çocuk babası hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Sivas'ın merkez ilçesine bağlı Kızılca köyünde hayvan otlatırken vücuduna kene yapışan 30 yaşındaki B.S., keneyi kendisi çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile tedavi altına alınan genç adam kurtarılamayarak hayatı kaybetti. B.S.'nin cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Kızılca köyüne götürüldü.

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