Kerim Çayır: “Sivas'ta kentsel dönüşüm başlatılmalı”

Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır, Sivas'ta yeni imar alanlarının oluşturulmasını ve ömrünü tamamlayan binaların yenilenmesi noktasında şehir genelinde kentsel dönüşüm noktasında seferberlik başlatılması gerektiğini söyledi.

Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır, Sivas'ta bazı caddelerde bulunan binaların kullanım ömrünü tamamladığını söyledi. Yaşanabilecek bir depremden önce risk taşıyan binaların yenilenmesi gerektiğini belirten Çayır, yetkililere çağrıda bulundu.

“Yeni yerleşim bölgelerinin açılması lazım”

Kerim Çayır; “Sektör temsilcileri olarak talebimiz Belediyemizin yeni imar alanları oluşturması. Sivas coğrafi olarak düz bir şehir. Yeni mahalleler, yeni semtler oluşturulabilir. Bugün Karşıyaka Mahallesi 1970'lerde oluşturulmuş bir muhit. Halen al-sat yapılıyor. O bölgede arsa fiyatları arttı. Bunlar yapılmayacak, olmayacak şeyler değil. Gerekirse belediye kendi arazilerini parselleştirip halka arz edebilir veya kooperatifi usulü yapıp insanlar faydalandırılabilir. Şu an buna ihtiyaç var. Yeni yerleşim bölgelerinin açılması lazım” dedi.

Sivas'ta insan yoğunluğunun 3 bölgede toplandığını belirten Çayır; “Bunlar Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi ve Kepçeli. Her zaman söylüyorum ikinci bir Sivas'ın kurulması lazım. Bu anlamda çalışma yapılması lazım. Sivas'taki yoğunluğu bir şekilde kaydırarak yeni yeni noktalarla ticaret anlamındaki oluşumu yaymamız lazım” diye konuştu.

“Yatay mimariye geçilmeli”

Sivas'ta yatay mimariye dönülmesinin önemli olduğunu dile getiren Çayır; “Deprem kaçınılmaz ve Sivas depreme hazır değil. Bir an önce kentsel dönüşüme geçmemiz lazım. Şehrin ana arterlerinde 40-50-yılı devirmiş konutlar var. Allah vermesin Maraş'taki depremler olursa bunlar un ufak olur. Örneğin Afyon Sokağında kentsel dönüşüm yapılması lazım ama bu noktada belediyeye iş düşüyor. Bu binalar gerçekten ömürlerini bitirmişler. Belediyenin en azından aynı kat adedini vermesi lazım. İşi zora sokan unsurlar olursa kimse yıkmaz da yapmaz da. 2000 yılından önceki eskimiş konutları bir an evvel belediyemizin kentsel dönüşüm çerçevesine alması lazım. Yenilikçi, radikal adımlarla yumruğu masaya vurarak, müteahhitlerin önünü açarak vatandaşlara da kolaylaştırıcı seçenekler sunarak bu işe start vermesi lazım. Yatay mimariye geçerek şehri genişletmemiz lazım” ifadelerine kullandı.