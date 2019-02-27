Kıbrıs Gazisi askeri törenle toprağa verildi

Vatani görevini yerine getirmek için 1974 Kıbrıs harekatına katılan ve 1975 tarihinde terhis olduğunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gazilik unvanı alan Gazi Hamit Şen, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Sivas Numune Hastanesinde vefat etti. Gazi Hamit Şen, doğum yeri olan Sivas'ın Suşehri ilçesi Eskişar köyünde askeri törenle toprağa verildi. Gazi Şen için yapılan askeri törene Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Suşehri Kaymakam vekili Çağlar Partal, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, askeri ve sivil erkan katıldı.

Suşehri Müftüsü Yaşar Kaşkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Gazi Şen'in cenazesi Eskişar köyü mezarlığında toprağa verildi.