Bütün köylerde öğretmenimiz olacak. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ardından mitingde konuşan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, taşeron işçilere kadro vereceklerini ifade ederek, “Taşeron işçilerin tamamına -yaklaşık 150 bin taşeron işçisi var- onlara kadro verilmedi. Taşeron işçilere de kadro vereceğiz. Onlar da evlerine huzur içinde, iş güvenceleri olarak her zaman gidecekler. İşbaşı yapacaklar, kazanacaklar, üretecekler ve sizlere hizmet sunacaklar. İnsanı koru ki devleti yaşatabilesin” dedi.

“Köy okullarını yeniden açacağız”

Köy okullarını yeniden açacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Köy okullarını yeniden açacağız. Bütün köylerde öğretmenimiz olacak. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz. Köyler boşaldı. Baba evladını okutmak için köyü terk ediyor. Taşıma eğitime son vereceğiz. Öğretmen gidecek. Köylerde ziraat mühendisi olacak, ziraat teknisyeni olacak. Hayvancılık yapılıyorsa veteriner hekim olacak. Bütün bunların tamamını yapacağız. Tamamının atamalarını yapacağız” diye konuştu.

“Aile destekleri sigortasını getireceğiz”

Kılıçdaroğlu, aile destekleri sigortasını getireceklerini söyleyerek, “Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Geliri olamayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün evlere, bütün ailelere devlet yardım yapacak. Sizlerin hanımların bankada hesabı olacak. Sosyal hizmet uzmanı gelip ziyaret edecek. 20 bin sosyal hizmet uzmanı atanacak. Sizin evinize gelecekler. Ev kiralık mı değil mi? Engelli var mı yok mu? Hanede kaç çocuk var. Yaşlı var mı yok mu? Bütün bunların tespiti yapılacak. Asgari ücretin altında olmamak kaydıyla kadınların banka hesabına para her ay düzenli yatırılacak” ifadelerini kullandı.

“Göçmenleri en geç 2 yıl içerisinde kendi ülkelerine uğurlayacağız”

Göçmenleri en geç 2 yıl içerisinde kendi ülkelerine uğurlayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Dışarıdan geldiler. 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz geldi. Afganların sayısını bilmiyoruz ama en geç 2 yıl içerisinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Açık ve net söylüyorum. Terör bir insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin hep beraber mücadele etmek zorundayız. Biz milliyetçiyiz” dedi.