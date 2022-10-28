İhlas Haber Ajansı

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Kılıçkaya Barajında patlama, 3 ağır yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesi Kılıçkaya Barajında bulunan trafo merkezinde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Kılıçkaya Barajında bulunan trafo merkezinde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde bulunan Kılıçkaya Barajındaki trafo merkezinde meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan birinin trafo merkezinde mahsur kaldığı, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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