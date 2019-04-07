Kilometrelerce uzaktan gelip Sivas'ta çöp topladılar

Dünyanın 4 farklı ülkesinden Erasmus eğitimi kapsamında Sivas'a gelen 10 yabancı uyruklu öğrenci ve 50 Türk öğrenci, çevre kirliliğine dikkat çekmek için birlikte çöp topladı.

Sosyal medyada hızla yayılan "Trashtag challenge" hareketi, Sivas'taki öğrencileri harekete geçirdi. Gelişim Gençlik Derneği üyesi 10 yabancı uyruklu öğrenci ve 50 Türk öğrenci, "kardeşler tepesi" olarak bilinen ormanlık alanda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Erasmus eğitimi kapsamında kilometrelerce uzaklıktan Sivas'a gelerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler ve Türk öğrenciler, içinde otomobil lastiğinin de bulunduğu yaklaşık 30 çuval çöp topladılar. Gelişim Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, bölgenin önceki ve temizlendikten sonraki fotoğraflarını çekip Trashtag58 ismiyle açtıkları hashtaği etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

"Kardeşler tepesini görünce çok şaşırdım"

Polonyalı Silvia adlı öğrenci, tepeyi görünce çok şaşırdığını belirterek, “Ben Silvia, Polonyalıyım. Sivas'ta gönüllük yapıyorum. Çevremiz her geçen gün kirleniyor, biz de çevre kirliliğine dikkat çekmek için bugün bu bölgeyi seçtik. Çöp toplama etkinliği yapıyoruz. Polonya'da da bu tür kirlilikler var. Camları ve plastikleri ayrıştırmaya çalışıyoruz. Ama kardeşler tepesini görünce çok şaşırdım. Neden bu kadar çöp var diye düşündüm. Aslında sadece burası değil bütün dünya böyle kirli” dedi.

"Dünya kirli ve bunu herkesin görmesi gerekir"

Faslı öğrenci Raja ise, dünyanın çok kirli olduğunu ve herkesin bunu görmesi gerektiğini ifade ederek, “Benim profesyonellik alanım biyoloji, gerçekten dünya çok kirli ve bu kirliliği bütün insanların görmesi gerekiyor. Bu utancı bütün insanların yaşaması ve hissetmesi gerekiyor. O yüzden dikkat çekmek için bu aktiviteye katıldım“ ifadelerini kullandı.

Dernek üyesi Sümeyra Büyükçamsarı, çevre kirliliğine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, “Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacı ile böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Sivas Gelişim Gençlik Derneği olarak gönüllülerimiz ile birlikte dünya çapında trashtag olarak bilinen etkinliği gönüllülerimizin kendi istekleri doğrultusunda gerçekleştirdik. Trashtag etkinliği dünya çapında çevre kirliliğine dikkat çekmek amacı ile sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirilen bir etkinlik. Kirli olan bir alanın öncesi ve sonrası fotoğraflandırılıyor ve dikkat çekmek amacı ile sosyal medyada paylaşılıyor” şeklinde konuştu.