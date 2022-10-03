Kimyasal madde kullanmadan uçucu yağ ürettiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre; SCÜ, CÜBAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde kurulan Uçucu Yağ Üretim Laboratuvarında uçucu yağ satışı yapılmak üzere üretime başlandı. Uçucu Yağ Laboratuvarı hakkında açıklama yapan Yıldızeli Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümünden Öğr. Gör. Burak Dinçel, bünyesinde üretilen ve tedariki yapılan Tıbbi ve Aromatik bitkilerden yüzde 100 saflıkta ve piyasada satılanlara göre hiçbir karışım olmadan, kimyasal madde kullanmadan sadece su buharıyla uçucu yağ elde edildiğini ve uçucu yağların aromaterapide, kozmetik alanında, dezenfektan ve insektisit (böcek ilacı) olarak kullanıldığını ayrıca üretimi yapılan başta lavanta yağının bilimsel olarak ispatlanmış bir şekilde uykusuzluk, stres, demans, Alzheimer gibi günümüzde probleme neden olan sorunlara karşı kullanıldığını belirtti. Üretilen uçucu yağlar 10 mililitrelik amber şişeler halinde SCÜ Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Seralarında satışa sunulmaya başlandı.