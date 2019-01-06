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Kırmızı beyazlı topçulara doğum günü sürprizi

Sivassporlu futbolcular hazırladıkları sürpriz kutlama ile Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr’in doğum gününü kutladılar.

Sivassporlu futbolcular hazırladıkları sürpriz kutlama ile Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr'in doğum gününü kutladılar.


D.G. Sivasspor'uN Antalya'da devre arası kamp yaptığı otelde takım kaptanı Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr için sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenlendi. Her iki sporcu kendileri için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti.

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