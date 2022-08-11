Kırmızı ışıkla ağrısız acısız kilo vermek mümkün

Sivaslı Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, kiloyla başı dertte olanların; spor yapmadan, ameliyata gerek duymadan, kırmızı ışık yardımıyla kilo vermelerinin mümkün olduğunu söyledi. Öztürk kliniğinde, danışanlarına sunduğu bu yöntemle kilo vermelerini sağlıyor. İşleme başlamadan önce danışanlarına yağ yakımını kolaylaştıran hidrojenli su içirten Öztürk, kişinin vücuduna yansıtılan kırmızı ışıkla vücutta bulunan suyun tamamen aktif kullanılmasını sağlıyor.

Işıkla kilo verin

Kilo verebilmek için vücuttaki suyun tamamının aktif kullanılması gerektiğini belirten Betül Öztürk, “Andilasyon terapi bütünsel terapi anlamına gelmektedir. Vücudumuzun yüzde 60- 70'i su ve biz bu suyu aktif olarak kullanamıyoruz. Bu cihaz yardımıyla biz vücudumuzdaki suyu aktif bir şekilde hücrelere taşıyoruz ve hücrelerin yenilenmesini sağlıyoruz. Titreşim, osilasyon ve kızılötesi ışık yardımıyla bel ağrısı, boyun ağrısı, fıtık tedavisi, incelme gibi özellikleri bulunmakta. Kolajen üretimini artırmakta, hücrelerin yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Diğer cihazımızdaysa kırmızı ışıkla beraber ağrısız, acısız, kesi izi olmadan liposuction işlemine gerek olmadan yağ yakmak mümkün” dedi.

Vücuttan ödem attırıyor

Hidrojenli suyun faydalarında bahseden Öztürk, “Danışanımız kliniğimize geldiği zaman öncelikle hidrojenli su vererek başlıyoruz. Hidrojensi su vücudumuzda ödem atmaya yardımcı olmakta, yağ yakımını hızlandırmakta, hücrelerin daha iyi çalışmasını sağalmaktadır. Su içimi gerçekleştirdikten sonra seansımıza başlıyoruz” dedi.

Cerrahi işlem gerektirmiyor

Vücuda uygulanan kırmızı ışığın kilo vermedeki etkilerinden bahseden Öztürk, “Cihazımızda bulunan kırmızı ışık terapi; yağ azaltmaya, vücudu şekillendirme uygulamalarında ve cerrahi işlem olmadan Liposuction işlemini uygulayan bir sistem. Vücudumuzdaki giriserol ve yağların parçalanmasına yardımcı olmaktadır. Andilasyon aletinde bu parçalanan yağları vücuttan atımına yardımcı olmaktadır” dedi.