Kısıtlama öncesi trafik denetimleri arttırıldı

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik denetimleri arttırıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan birçok ili batıya bağlayan Gürün ilçesinde yılbaşı öncesi trafik denetimleri arttırıldı. Gürün ilçe emniyet müdürlüğü ve bölge trafik denetleme istasyon amirliği ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları olmak üzere Kayseri - Malatya karayolunun birkaç noktasında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, denetimlerde izin belgesi, maske ve alkol kontrolü yapıyor. Ekipler, yapılan kontrollerde kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.