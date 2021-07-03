Kısıtlamasız ilk hafta sonunda piknikçiler kendilerini doğaya bıraktı

Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüsü salgını ülkemizde de birçok insanın ölümüne yol açtı. Alınan önlemler ve kısıtlamalarla birlikte vaka sayıları azaldı. Vaka sayılarının azalmasıyla Türkiye'de kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı başladı. Bu kapsamda birçok kısıtlamada kaldırıldı. Piknik yapılmasının ve mangal yakmanın da kısıtlamasının kaldırılmasıyla piknik severler mesire alanlarına koştu. Sivas kent merkezinde bulunan ve piknikçilerin uğrak yeri olan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanın da kısıtlamasız geçen ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı. Evde kalmaktan bunalan vatandaşlar kendilerini doğaya bıraktı. Sabahın erken saatlerinde Paşabahçe'ye gelen vatandaşlar burada doğanın tadını çıkardı.

“Özlemişiz''

Paşabahçe parkına piknik yapmaya gelen Aytekin Bülbül, “Buraya piknik yapmaya geldik. Yasaklar kalkınca içeride bunaldık, daraldık ve kendimizi dışarıya attık. 1 senedir hiçbir yere gitmedik Covid-19 nedeniyle. Korktuk. Korktuğumuz içinde hiçbir yere çıkmadık. Şuanda pikniğe çıktık. Çokta güzel. Özlemişiz bunları. Hayat güzel'' dedi.

“İnsanların ihtiyacı vardı''

Kadir Dağşan ise “Gerçekten insanların bir ihtiyacı vardı. Olması gerekendi. Fakat yine de kısıtlamalara dikkat ederek, yapmamız ve uymamız gereken kurallara dikkat ederek ailecek piknik yapmaya geldik. Evde sıkıldık. Hele ki apartmanda bahçeli bir evinde yoksa sıkılmamak gibi bir lüksünüz yok. Sıkıldık ama ne yapalım. Takdir-i İlahi. Temiz havada oksijen alıyoruz. Mutluyuz'' diye konuştu.