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Kışta kendine hasret bırakan kar Mart'ta yağdı

Sivas’ta Kış aylarında hasretle beklenen kar Mart’ta geldi.

Sivas'ta Kış aylarında hasretle beklenen kar Mart'ta geldi.


Tüm yurdu etkisi altına alan kuraklığın en çok hissedildiği illerde arasında başta gelen Sivas'ta özellikle çiftçiler kara hasret kalmıştı. Kış mevsiminde beklenilen düzeyde kar yağmasa da Mart sonunda yağan kar Sivaslıları mutlu etti. Sivas'ın Gürün ilçesi Güneş köyünde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Köyde hayvancılık yapan Tarık Kara, yağan karla yeni doğan kuzuların üşüdüğünü ama karın toprak için bereket olduğunu belirtip şükretti.

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