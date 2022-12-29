Kıyamet kapıda, 2100 yılında kıyı şehirleri sular altında kalabilir

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, küresel ısınmanın zararlı etkilerinden ve hızla tükenen temiz su kaynaklarından bahsederek bu konularda insanların biran önce bilinçlenmesi gerektiğini söyledi. Doğan ayrıca, IPCC ve Birleşmiş Milletlerin araştırmalarına göre sera gazlarının dünya sıcaklığını artırması sonucu buzulların eriyeceğini, 2100 yılında su seviyesinin 60 metre yükselerek kıyı şehirlerinin sular altında kalabileceğini belirti.

Doğan, suların yükselmesiyle kentlerin ve tarım arazilerinin zarar göreceğinden bahsederek, "Dünya üzerinde yüzde 2.5 tatlı sudur, bu yüzde 2.5'in de yalnızca yüzde 5'ini kullana biliyoruz. Suyumuzu israf edersek, düzgün kullanmazsak ilerde suya ihtiyaç olan ülke haline geleceğiz. Suyumuzu düzgün kullanmazsak hem gıda da hem içme suyunda hem de sağlıkta sıkıntılar yaşayacağız. Normal bir ampulü kullanımında yıllık 122 kilogram karbondioksit üretirken, LED ampul kullanımında karbondioksit bu sayı 22 kilogram. Normal ampul yerine LED kullansak yılda 100 kilogramlık tasarrufu sağlamış olacağız ve küresel ısınmaya daha az katkı sağlamış olacağız. IPCC ve Birleşmiş Milletlerin verdiği rakamlarda dünya sıcaklığı 3-4 derece olduğu zaman 2100 yılında su seviyesi 60 metre yükselecek ve dünyadaki kıyı şehirleri, tarım arazilerinin sular altında kalacak ”diye konuştu.

Bireysel su tasarrufu şart

Doğan su kullanımında bireysel tasarrufun önemine değinerek, "Bireysel olarak su kullanımında tasarruf etmeliyiz. Hem evimizde hem de tarımda suyu bilinçli kullanmak zorundayız ki ileride çevreye ve insan sağlığına tehlikeye girmesin. Herkes üzerine düşen bireysel olarak sera gazlarının üretiminde hem su kullanımında dikkatli olmak zorundayız. Bu şekilde gidersek hem ülkemiz hem de dünya su fakiri olacak ve su sıkıntısı çekecek” dedi.

"Fazla karbondioksit tüketimi su fakirliğine sebep olacaktır"

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, su kaynaklarının korunması için fazla ve gereksiz karbondioksit tüketiminin önlenmesi gerektiğini savunarak, “Dünyamızda sera gazının etkilerinden dolayı küresel ısınma meydana gelecek ve küresel ısınma dünya sıcaklığının artmasına neden olacaktır. Dünya sıcaklığının 2050-2100 yıllarında 1.5 derecede kalması isteniyor ama biz eğer karbondioksit ve bu şekilde plastik üretimine, karbondan oluşan maddeleri azaltmazsak ve beklenen derecenin üzerine çıkarsak bu ülkemizin de maruz kalacağı su fakirliğine sebep olacaktır. Bunun önüne geçmek zorundayız” dedi.