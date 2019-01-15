İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıldağ kar nedeniyle araç ulaşımına kapandı

Sivas-Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.


Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas- Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıdağ Geçidinde araç ulaşımına kapandı. Hazırlıksız yola giren çok sayıda araç mahsur kaldı. Saatlerde beklemek zorunda kalan araçlara Jandarma, 112 ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) tarafından su ve yiyecek dağıtıldı. Karayolları araç ulaşımına kapanan yolu yeniden trafiğe açmak için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.