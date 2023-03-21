Kızılırmak aslına döndü

Sivas'ta günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğarak, Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen, bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, ismini aldığı renge döndü. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle oldukça suyu azalan ve gri renge bürünen ırmağın Sivas kent merkezinde bulunan Tarihi Kesik köprü bölümü sağanak yağışlar sonrasında yamaçlardan taşınan toprağın etkisiyle, adeta kızıl rengine boyandı. Görüntüsüyle mest eden ırmaktaki renk değişimi dron ile görüntülendi.