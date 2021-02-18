İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılırmak kısmen buz tuttu

Sivas’ta etkili olan dondurucu soğuk Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın kısmen buz tutmasına neden oldu.

Sivas'ta etkili olan dondurucu soğuk Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın kısmen buz tutmasına neden oldu.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Gece saatlerinden hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının yükselmesiyle oluşan buz tabakası erimeye başladı. Irmağın yüzeyi buharla kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığın sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.