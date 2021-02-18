Kızılırmak kısmen buz tuttu

Sivas'ta etkili olan dondurucu soğuk Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın kısmen buz tutmasına neden oldu.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Gece saatlerinden hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının yükselmesiyle oluşan buz tabakası erimeye başladı. Irmağın yüzeyi buharla kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığın sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.