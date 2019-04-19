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Klasik Türk Müziği Korosu 100. Yıl İçin Söyledi

Sivas Kongresi’nin 100.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Klasik Türk Müziği İzahlı Bahar Konseri' düzenlendi


Ömer Dilek Talı'nın şefliği, Haluk Çağdaş'ın sunumu ile koro ve solo eserlerden oluşan konseri çok sayıda davetli ilgiyle dinledi.


Konserde konuşan Vali Salih Ayhan, eserleri seslendiren sanatçılara ve orkestraya teşekkür ederek, "Geçmişimizden aldığımız güçle, büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde, Sivas Kongresi'nin 100. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Klasik Türk Müziği için bir araya gelen ve geceye renk katan bu güzel ekibi tebrik ediyorum" dedi.

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