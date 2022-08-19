Koç boynuzu azaldı, üretim daraldı

Sapları büyük koç ve manda boynuzundan yapılan Sivas bıçakları ülke çapında büyük ilgi görüyor. Sivaslı bıçak ustaları, son zamanlarda koç boynuzu temin etmekte ise sıkıntılar yaşıyor. Sivaslı bıçak ustası Emre Göçeri, boynuzların işe yaradığını bilmeyen kesimhane işletmecilerinin boynuzları çöpe attıklarını belirterek, boynuz bulmakta güçlük çektikleri için üretimde daralmalar yaşandığını dile getirdi.

Göçeri, koç boynuzunun Sivas bıçağının olmazsa olmazı olduğunu söyleyerek, “Sivas bıçağı ilk zamanlarında camış ve manda boynuzundan yapılmış ama son 30 senedir koç boynuzundan yapılıyor. Sivas bıçağı demek sapının kemikten, boynuzdan olması demek. Sivas bıçaklarında koç boynuzu olmazsa olmazdır. Koç boynuzunu bulma konusunda sıkıntılar yaşamaya başladık. Bıçak saplarında sadece 3-4 yaşından büyük koçların boynuzlarını kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Boynuz toplamak geçim kapısı haline dönüşebilir”

Göçeri, doğu illerinde gençlerin boynuz toplayarak para kazanabileceğini söyleyerek, “Biz ülkemizin özellikle güneydoğu bölgesinden bundan 3-4 sene evvel bir kamyon koç boynuzu temin edebiliyorduk. Son 1,5 yıldır büyük sıkıntılar çekiyoruz. Ülkemizde boynuzla bıçak yapan Sivas'ın dışında birkaç il daha var. Onlarla da görüştük, aynı sıkıntıyı onlar da çekiyorlar. Doğu bölgesinde boynuz toplayan büyükler vefat ettiklerinden dolayı gençler eskisi gibi bu boynuzları toplamıyor. Kesimhanelerdeki boynuzlar da çöpe atılıyor. Bu boynuzlar gençler tarafından toplansa onlara da bir geçim kapısı açılmış olur. Biz her ay bir kamyon boynuz alıyoruz, bu da büyük paralar ediyor. Bütün Sivas bıçakçıları boynuz konusunda sıkıntı çekiyor” ifadelerini kullandı.

Boynuz fiyatları arttı, stoklar azaldı

Bıçak ustası Göçeri, boynuz fiyatlarının artmasının ve bulunmamasının ardından bıçak üretiminin azaldığını belirterek, “Örneğin eskiden 5 liraya aldığımız boynuzlardan şu anda 50 lira gibi rakamlar isteniyor. Biz zaten çakıyı 50 liraya satıyoruz. Fakat değerinde bulduğumuz zaman kaçırmıyoruz. Benim asıl talebim doğu illerinde kesimhanelerde çalışan abi ve kardeşlerimiz bu boynuzları toplarsa biz gelip sizlerden temin ederiz. Şimdiki fiber, mikarta saplar sağlığa zararlı fakat kemik ve boynuzun sağlığa hiçbir zararı yok. Bundan dolayı biz boynuzdan başka bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Bizim 2020 yılına kadar biriktirdiğimiz stok saplar vardı. Onlar tükendiği için özel seri bıçaklarımızda üretim düştü. Sosyal medya hesaplarımızda stok sayımıza 300 yazarken, şu anda 5-6 yazıyoruz. Gerçekten büyük boynuza ihtiyacımız var” diye konuştu.