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Kocakurt sulaması ile 21 bin dekar tarım arazisi su ile buluştu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Gölsu Projesi kapsamında Sivas’ın Kangal ilçesinde inşa edilen Kocakurt sulaması ile 21 bin dekar tarım arazisi suyla buluştu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Gölsu Projesi kapsamında Sivas'ın Kangal ilçesinde inşa edilen Kocakurt sulaması ile 21 bin dekar tarım arazisi suyla buluştu.


DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Sivas Kangal Kocakurt barajı sulama inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtip “Çalışmaları devam eden Kocakurt sulamasının tamamlanması ile toplamda 28 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak olup tamamlanan 21 bin 40 dekar alanda 2019 yılı sulama sezonunda deneme sulaması yapılarak, tarım arazileri suyla buluşturulmuştur. Modern basınçlı borulu sulama sistemiyle, sulamaya yeni açılan bu bölgede ekilen patates ve şeker pancarı üretimine katkı sağlanmıştır. İş kapsamında kalan kısmında boru döşeme ve sanat yapısı imalatları tamamlanmış olup, 2020 yılı sulama sezonunda ise 28 bin 310 dekar alanın tamamında sulama faaliyete geçecektir” dedi.


Genel Müdür Aydın proje ile bölge insanına en gelir imkanı sağlanacağını ifade edip, “Son olarak Kangal Kocakurt Barajı Sulamasının tamamının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 15 milyon 641 bin 606 TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor” şeklinde konuştu.

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