Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi

Sivas'ta kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 8 çocuk annesi Mevlüde Parlaki, yakınlarının gözyaşları eşliğinde defnedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde kent merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde tek katlı bir evde meydana geldi. 60 yaşındaki Rahmi Parlak ve 60 yaşındaki Mevlüde Parlak çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında Rahmi Parlak, 8 çocuğunun annesini bıçakladı. Göğüs ve sırt kısmından toplam 4 bıçak darbesi alan kadın hayatını kaybetti. Rahmi Parlak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Feci şekilde can veren Mevlüde Parlak için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yukarı Tekke Mezarlığı'nda düzenlen törene Parlak'ın çocukları ve yakınları katıldı. Parlak ,cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde sıra mezarlığına defnedildi.