KODER 6. Kariyer Günleri

R Kariyer Günlerini düzenledi.

Koyulhisar Kültür Ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 6.sı yapılan KODER Kariyer Günlerinde Koyulhisar'da yetişmiş ve kendi alanlarında örnek teşkil eden değerler, öğrenciler ile buluşturuldu.

Koyulhisar Belediyesi salonunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Koyulhisar Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Durmuş yaptı. Durmuş konuşmasında, “Çağımız bilgi çağı eğitim ve eğitimli insana olan ihtiyacı hepimiz çok iyi biliyoruz KODER ailesi olarak bunun önemini bilerek memleketimizdeki eğitim çağındaki gençlerimize katkı sunabilmek amacıyla kültür sanat ve eğitim etkinliklerini sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sene 6. Düzenlediğimiz kariyer etkinliğimizde yine Koyulhisar'dan yetişmiş kendi alanlarında örnek teşkil eden değerleri siz öğrencilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.”dedi.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal ise konuşmasında “ Koyulhisar Kültür ve Dayanışma Derneği ilçemizde eğitimin aktif bir şekilde sürdürülmesinde önemli bir yere sahiptir. Yapmış oldukları çalışmaları yakinen takip etmekte ve desteklemekteyiz. Koyulhisar'ımızı temsil eden bütün derneklerimiz bizlere yük olan değil yük alan konumda hareket etmektedir. Bu anlamda bizlerde öğrencilerimize çeşitli gezi etkinlikleri, müzik atölyesinin kurulması ve son olarak Pazartesi günü 160 tane öğrencimizi Sivasspor-Beşiktaş maçını statta birlikte izleme etkinliği düzenleyeceğiz. “dedi. Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli konuşmasında “ Her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerimizi ilçemizin yetiştirdiği alanlarında önemli değerlerle bir araya getiren KODER ailesine, Başkanımız Kemal Durmuş nezlinde teşekkür ederim. Öğrencilerimizin geleceğine ışık tutacak bilgiler ve deneyimleri bizzat konuklarımızdan dinleyerek sohbet etmelerine imkan sağlamaları açısından güzel bir program inşallah her yıl üzerine koyularak devam edecektir.”dedi.