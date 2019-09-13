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‘Kolej Havası' filmi Sivas'ta taraftarla buluştu

Beşiktaş’ın 1989-1992 yılları arasında üst üste üç şampiyonluk kazandığı dönemi anlatan ‘Kolej Havası’ filmi vizyona girdi.

Beşiktaş'ın 1989-1992 yılları arasında üst üste üç şampiyonluk kazandığı dönemi anlatan ‘Kolej Havası' filmi vizyona girdi.


Primemall Sivas AVM'de Sivas Beşiktaşlılar Derneği tarafından Kolej Havası filminin gala gösterimi yapıldı. Gösterime filmin yapımcısı Suzan Güverte, yönetmen Sertan Ünver, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Salih Şahin ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftar katıldı.


Filmin sonunda Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Salih Şahin, filmin yapımcısına, yönetmenine ve Beşiktaş'ın unutulmaz takım kaptanı Rıza Çalımbay'a plaket takdim etti.

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