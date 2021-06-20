Kollarda Güç Kaybı “ALS” Hastalığının Belirtisi Olabilir

Aslı Bolayır, kollarda güç kaybının, denge bozulmasının ve yürürken tökezlemenin ALS hastalığının belirtileri olabileceğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Öğr. Üyesi Aslı Bolayır, 21 Haziran Dünya ALS Günü nedeniyle uyarılarda bulundu.

Öğr. Üyesi Bolayır, halk arasında ALS olarak bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz, beyin ve omurilikte istemli kas kasılmasını sağlayan sinir hücrelerinin hasarlanması nedeniyle oluşan ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi. ALS hastalığının yüzde 90'ının rastlantısal olduğuna dikkati çeken Bolayır, hastalığın genellikle 50 ila 60 yaş arasında başlangıç gösterdiğini belirtti.

Kalem tutmada zorluk

ALS hastalarının fark ettiği ilk belirtinin bir kolda ya da bacakta güçsüzlük şeklinde olduğunu söyleyen Öğr. Üyesi Bolayır “Hastamız güçsüz olan koluyla kalem tutmada, düğme iliklemede ya da çanta taşımada zorlanır. Hasta, güçsüz olan bacağı nedeniyle yürürken tökezlemeye başlar ve sık düşer. Kas güçsüzlüğüne kaslarda erime ile seğirme de eşlik edebilir. Daha ziyade hastalığın ileri aşamalarında olmak üzere konuşma veya yutma güçlüğü de gelişebilir. ALS hastalığı ne yazık ki ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir.” dedi.

Tam tedavi mümkün değil

ALS tanısının konulmasında, hasta öyküsü, nörolojik ve fizik muayenesi, sinir ve kasların fonksiyonlarının değerlendirildiği elektronöromiyografi (EMG) testi), kan testleri, beyin ve omurilik MR görüntülemesi gibi tıbbi tetkiklerin kullanıldığını belirten Bolayır, “ALS hastalığını tamamen iyileştirecek bir tedavi şu an için yoktur. Ancak bu hastalık üzerine yoğun araştırmalar yapılmakta ve yeni tedaviler denenmektedir. Uygulamakta olduğumuz tedaviler hastalığın yaptığı hasarı geri döndürmez fakat belirtilerin ilerlemesini yavaşlatabilir, ilave sorunları önleyebilir ve hastayı daha rahat ve bağımsız hale getirebilir.” diye konuştu.

Öğr. Üyesi Bolayır, 21 Haziran Dünya ALS Günü'nün bu hastalığa dikkat çekmek için belirlendiğini ve özellikle 50 yaş üstü kişilerin kollarda ve bacaklarda güç kaybı yaşadığında mutlaka doktora başvurmaları gerektiğine vurgu yaptı.