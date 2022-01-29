Komandolar yaban hayvanlarını unutmadı

Sivas'ta Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Asayiş Komando Bölük komutanlığı yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Asayiş Komando Bölük komutanlığı ekipleri soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler Köklüce mevkiinde kar ve soğuktan etkilenen yabani hayvanlar için doğaya yem ve saman bıraktı.