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Komşularının haber alamadığı yaşlı adam ölü bulundu

Sivas’ta komşularının 10 gündür haber alamadığı yaşlı adam banyoda ölü bulundu.

Sivas'ta komşularının 10 gündür haber alamadığı yaşlı adam banyoda ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre olay, Üçlerbey Mahallesi Yahyabey Caddesi üzerinde bulunan müstakil ikamette meydana geldi. Müstakil ikamette yalnız yaşayan 66 yaşındaki Erol S.'den yaklaşık 10 gündür haber alamayan komşuları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve girildi. Sağlık ve polis ekipleri evin banyosunda yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Erol S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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