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Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede

Sivas’ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda M.S., tartıştığı komşusu Ünal Okur'u 11 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olay sonrası M.S. suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından göz altına alınırken Okur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.S. il emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

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